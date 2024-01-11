«Буду обращаться к юристам»: мужчина рассказал, как его с ребенком выгнали из поезда в мороз

Екатеринбургского жителя Евгения с пятилетней дочерью высадили из поезда на морозе на маршруте Приобье — Екатеринбург. Мужчина намерен подать в суд из-за произошедшего инцидента. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «360».

Согласно рассказу мужчины, у него не было бумажного паспорта, но он предоставил цифровую версию через приложение «Госуслуги», что, в принципе, является законным способом подтверждения личности при путешествии. Однако проводница поезда отказалась принимать это документальное подтверждение.

Предварительно, Евгений сообщил, что ранее он успешно использовал электронные документы в поезде «Ласточка» без каких-либо проблем. Неприятная ситуация возникла при поездке из Приобья в Екатеринбург.

Евгений рассказал о том, как проводник запросил у него оригинал паспорта. Поскольку у мужчины не было с собой бумажной копии, проводник решил обратиться к начальнице поезда.

«Пришла начальник поезда Ксения. Я начал ей объяснять, что оставил документы в машине в Екатеринбурге, но они есть в электронном виде. Она наотрез отказалась смотреть в смартфоне и на билеты, и на паспорт. Сказала уходить», — рассказал он.

В результате разговора начальница поезда объявила, что пассажир и его дочь не могут продолжить поездку. Евгений не собирался подвергать свою дочь морозу, и попытался уговорить начальницу поезда не выгонять их. Возник скандал, и начальница поезда вызвала полицию.

Полицейские также приняли сторону начальницы поезда. Даже объяснения о том, что Евгений прибыл в Приобье на такси из другого города, и что документы находятся в электронном виде, не нашли понимания.

«Никакой лояльности не было. Я включил камеру», — подчеркнул житель.

Как только мужчина с дочерью оказались на улице, проводник закрыл двери вагона, и поезд отправился. Евгения встретила начальница станции, которая выразила недовольство тем, что пассажиров высадили из поезда. Она стала помогать, но было уже поздно, поезд отошел.

«Мы на такси уехали обратно в город Североуральск, через день купили билеты рейсовый автобус. Я буду обращаться к юристам и подавать в суд», – заключил мужчина.

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