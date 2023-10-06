В Челябинске водитель прижал ребенка дверью и выгнал из автобуса

В Челябинске водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №51, прижал дверью девятилетнюю девочку. Инцидент произошел во время посадки на остановке «Улица Курчатова».

Как рассказала мать пострадавшей порталу 74.ru, водитель закрыл двери, не убедившись в том, что все пассажиры прошли в салон. В итоге девочке защемило спину.

«Только благодаря верхней одежде повреждений нет, но она сильно испугалась», — отметила женщина.

По ее словам, после предъявления претензий водитель остановил автобус и потребовал, чтобы девочка и сопровождавшая ее бабушка покинули салон. В противном случае он отказался следовать далее по маршруту.

По факту произошедшего в госучреждении «Организатор перевозок Челябинской области» провели проверку. Там пояснили, что водитель отказался продолжить движение и связался с диспетчером для согласования дальнейших действий. Так как девочка получила незначительные повреждения, было принято решение следовать по маршруту. При этом в организации заверили, что требования покинуть автобус не было.

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