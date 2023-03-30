В Челябинске водитель автобуса защемил ногу 91-летнему пенсионеру и протащил его по дороге

В Челябинске водитель автобуса не дал до конца покинуть салон 91-летнему пенсионеру. Он защемил ему ногу дверью и протащил несколько метров по асфальту. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

«Инцидент произошел 30 марта днем в Челябинске около дома 60/1 по улице Партизанской с участием водителя автобуса 64 маршрута. В результате пенсионеру потребовалась и была оказана медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

В качестве доказательства происшествия приводятся кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, что дедушка не успел до конца выйти из автобуса, а водитель уже нажал на кнопку закрытия дверей. В результате житель Челябинска упал и прокатился по асфальту за автобусом несколько метров. Кроме этого, на кадрах видно, что городской автобус остановился достаточно далеко от тротуара, поэтому пассажиру пришлось приложить усилия для выхода из транспортного средства.

Отмечается, что другие пассажиры в салоне отреагировали на ситуацию и подали условные знаки, чтобы водитель прекратил движение. А люди, которые стояли на остановке, поспешили оказать дедушке первую помощь.

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