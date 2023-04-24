Вместо починки крана травмпункт: сантехник избил клиентку за отказ оплачивать его услуги

Пожилая москвичка купила на вторичном рынке квартиру в Хамовниках и обратилась в управляющую компанию с просьбой заменить подтекающий кран. Коммунальщики отказались, сославшись на то, что предыдущие владельцы провели в квартире несогласованный ремонт.

Тогда пенсионерка вызвала частного сантехника. Диспетчер фирмы назвал по телефону стоимость вызова: 500 рублей. Но оговорил, что стоимость работ оценивается на месте. Приехавший мастер осмотрел фронт работ и запросил за установку шарового крана 27500 рублей.

Хозяйка от столь дорогостоящей услуги отказалась. Тогда сантехник заявил, что он уже приобрел на свои деньги этот шаровой кран. И потребовал оплатить вызов и покупку в размере 5200 рублей.

Когда женщина отказалась платить и эту сумму, мастер перерезал шланг от холодной воды и несколько раз ударил клиентку подручным инструментом по рукам и плечам.

Как сообщает mk.ru, потерпевшая была вынуждена обратиться в травмпункт с порезами и гематомой.

Полиция начала расследование инцидента.