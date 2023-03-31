В Челябинске таксист взял у пассажирки деньги за секс, но не выполнил условие и сбежал

В Челябинске таксист украл у пассажирки деньги, которые та передала ему за секс. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что женщина отдала мужчине семь тысяч рублей. Само предложение прозвучало прямо в салоне автомобиля. Кроме этого, она дала таксисту деньги на алкоголь.

«Таксист согласился на ее условия. Но, уже находясь в магазине, передумал и скрылся с деньгами клиентки», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что мужчину быстро нашли. Правда, он уже успел потратить украденные денежные средства. Органы правопорядка возбудили по отношении его уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд в скором времени рассмотрит дело по существу.

Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее мы писали о том, как на кладбище заживо похоронили 36-летнюю женщину. Это произошло в Бразилии. Сотрудники кладбища услышали крики о помощи и сразу же вызвали органы правопорядка. Полицейские освободили пострадавшую. По ее словам, двое неизвестных в масках привезли ее на кладбище, избили и замуровали.