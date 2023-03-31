Услышали крики и вызвали помощь: на кладбище заживо похоронили 36-летнюю женщину

В Бразилии сотрудники кладбища обнаружили заживо похороненную 36-летнюю женщину. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на издание The Mirror.

Человек был найден на кладбище Cemiterio Municipal в муниципалитете Бразилии Висконди-ду-Риу-Бранку. Могильщики услышали крики о помощи и немедленно вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов освободили пострадавшую. Женщину госпитализировали в местную больницу для лечения травм головы.

Пострадавшая заявила, что двое неизвестных мужчин в масках привели ее на кладбище, избили и положили в гробницу. После чего замуровали выход кирпичами и цементом. По версии военной полиции, женщина была связана с распространением наркотиков, но потеряла «товар». А преступники ее за это наказали.

Сотрудники гражданской полиции предполагают, что мотивом преступления стал конфликт из-за огнестрельного оружия. Подчеркивается, что личности преступников были установлены. Но эксперты еще не определили, сколько времени пострадавшая была погребена.

Ранее мы писали о том, что в Москве расследуют таинственную смерть пожилого фотографа журнала «Крокодил». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело в его апартаментах, оно уже успело мумифицироваться. Это указывает на то, что пенсионер был мертв довольно давно, но никто не знал об этом.