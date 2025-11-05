В Челябинске судят женщину, которая убила дочь и спрятала тело в диван, где оно пролежало десять дней

В Челябинске судят 43-летнюю жительницу Республики Башкортостан, которую обвиняют в убийстве пятилетней дочери. Тело ребенка было обнаружено спрятанным в диване в съемной квартире 3 ноября. Оно пролежало там около десяти дней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, после совершения злодеяния женщина покинул город. Однако ее местоположение удалось установить, а ее саму задержать. Помогли соседи, которые вовремя обратились в полицию.

Первой труп девочки обнаружила сотрудница клининговой компании, которая пришла убрать квартиру на улице 250-летия Челябинска. Она сообщила, что почувствовала ужасный запах, исходящий из дивана.

Прибывшие на место правоохранители установили, что «ребенка изрезали и убрали в мешок», после чего спрятали в диван. В настоящее время осуществляется допрос фигурантки об обстоятельствах совершенного преступления.

«Следствие планирует предъявить ей обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Стало известно, что подсудимая, уроженка города Учалы, Башкирия, приехали с дочерью в Челябинск в сентябре. Также сообщается, что до этого она три года прожила в Турции, была замужем за турком. Вернувшись на родину, женщина повторно вышла замуж и родила дочь.

Однако семейная жизнь не сложилась. Новый супруг оказался наркоманом* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) и часто поднимал на нее руку.

После развода она в одиночку воспитывала дочь. Денег в семье было мало, поэтому подозреваемая набрала кредитов и влезла в долги. Вскоре знакомые начали замечать у женщины признаки депрессии. Втайне она мечтала все бросить и вместе с дочерью перебраться в США, где живет ее сестра. Об этом рассказали ИА Регнум друзья и знакомые 43-летней подсудимой.

В Челябинском СК сообщили, что у следствия есть все основания, чтобы отправить ее в СИЗО. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить вплоть до 20 лет лишения свободы.

