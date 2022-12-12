В Челябинске слабоумная мать проломила череп годовалому сыну из-за громкого плача

В челябинской больнице годовалый ребенок попал в реанимацию после избиения собственной матерью. Об инциденте сообщил 12 декабря источник в правоохранительных органах.

В медицинское учреждение мальчик поступил с симптомами ОРВИ. Его положили на лечение вместе с матерью в детское отделение. Из-за высокой температуры ребенок сильно плакал и кричал, что раздражало его маму. В итоге женщина не выдержала и несколько раз ударила его по голове, чтобы он замолчал.

О произошедшем врачи узнали только во время утреннего обхода. Они заметили побои на теле мальчика и установили у него перелом основания свода черепа. Ребенок был срочно доставлен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

В ходе разбирательства установили, что его мать состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее она уже была привлечена к уголовной ответственности за избиение сына. Это произошло летом, и тогда психическая экспертиза выявила у женщины легкое слабоумие и эмоциональные нарушения.

Теперь матери годовалого малыша грозит новое уголовное наказание за нанесение побоев малолетнему ребенку. Это будет уже третье обвинение против жительницы Челябинска за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Краснодарском крае отец избил дочь за отказ делать домашнее задание.