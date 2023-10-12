В Бурятии раздетого ребенка вывели к помойке из-за отказа спать в детском саду, об этом сообщает Kp.ru.

Видео, на котором некая женщина выводит голого ребенка к мусорке, разлетелось по соцсетям. Выяснилось, что все произошло в Улан-Удэ.

«Вывела раздетого ребенка из детского сада, отвела к мусорным бакам, а потом обратно повела. Все из-за того, что тот не хотел спать», - рассказали очевидцы произошедшего.

Комментаторы в соцсетях предположили, что обидчицей ребенка стала воспитательница, однако позже выяснилось, что это мать ребенка. Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина уже в курсе ситуации и заявила, что побывала в детском саду, чтобы отсмотреть камеры наблюдения учреждения.

«В настоящее время органами опеки и попечительства начата проверка законности действий взрослого. Свою проверку начали сотрудники полиции», - рассказала Ганькина.

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