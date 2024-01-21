В Челябинске ребенок умер в утробе матери из-за длительного ожидания родов. Об этом сообщает 74.ru.

22-летняя Юлия из Челябинска рассказала журналистам, что потеряла плод из-за врачей. По словам девушки, она решила рожать своего первого ребенка в роддоме ГКБ № 8 из-за того, что лежала там на сохранении и считала врачей профессионалами.

Однако прибыв в больницу за день до предполагаемых родов, девушке сообщили, что она должна подождать еще. В итоге под разными предлогами вместо 4 января она рожала только 9 января. Проблема заключалась еще и в том, что у пациентки не начинались схватки.

Юлию ежедневно осматривали врачи. Как считает сама девушка — ей врали о результатах КТГ.

«Когда я поворачивалась, краем глаза увидела на аппарате кривую — линия же на кардиограмме должна вверх/вниз скакать, а там эта линия просто монотонная, амплитуды нет. Я начала переживать, смотреть в интернете, но дежурный врач снова пришла и сказала, что у всех все хорошо», — вспомнила она.

Утром 9 января на очередном обследовании врач сообщил Юлии, что у ее ребенка невозможно определить сердцебиение. В итоге девочка родилась мертвой.

«Мне сказали, что роды будут вызывать проколом пузыря и капельницей с „Окситоцином“. Почему этого не сделали раньше, когда у меня не было схваток, но к родам все было готово?» — недоумевает девушка.

Сейчас тело ребенка отправили на вскрытие. Однако предварительно семье сообщили, что девочка умерла от гипоксии. Юлия написала заявление о халатности врачей в Следственный комитет.

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