В Челябинске ребенка из благополучной приемной семьи отдают отцу-зэку и матери-наркоманке

В Челябинске могут изъять ребенка из благополучной и любящей приемной семьи и передать отцу, недавно вышедшему из тюрьмы, и матери-наркоманке.

Суд восстановил мать в правах, хотя в настоящее время женщина отбывает наказание за хранение и распространение наркотиков. Срок истекает через 5 лет, но при наличии ребенка заключенная может выйти по УДО.

Биологический отец был несколько раз судим, в том числе за организацию наркопритона в своей квартире. Сейчас он также подал в суд, чтобы вернуть дочь. Заседание по его иску состоится в конце мая.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, девочка воспитывается в приемной семье почти 4 года. Ее взяли из детского дома. Приемные родители некоторое время отучивали ее от слов «водка» и «пиво». У девочки есть своя комната, она учится в школе и занимается в кружках.

Приемные родители подавали апелляцию на решение о восстановлении матери в правах, однако проиграли. Они планируют обратиться в кассационный суд.

Ранее мы писали о причинах голодовки приемного отца блогера Дани Милохина.