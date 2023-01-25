Приемный отец Дани Милохина рискует жизнью

Стремительная карьера одного из самых высокооплачиваемых тиктокеров мира Дани Милохина началась, как это иногда случается, не благодаря, а вопреки.

Пьющий отец и разведенная мать, детский дом в Оренбурге, злоупотребление наркотиками.

В 13 лет Даню усыновила семья Тюленевых, однако непутевый подросток сбежал и подрабатывал, где придется. До тех пор, пока в 2019 году в Анапе не завел свой аккаунт в Тиктоке.

За неполных два года Милохин вышел на 6 место в мировом табеле о ранге, набрав более 17 млн подписчиков, и в феврале 2022 года благополучно отбыл с друзьями в США.

Стало известно, что приемный отец Дани Дмитрий Тюленев, в семье которого растет пятеро собственных детей, в последнее время также увлекся идеей зарабатывать на подписках в соцсетях.

Он завел свой блог, где, в частности, пропагандирует методику очищения организма при помощи голодания.

По последней информации Тюленев сам не принимает пищу уже пятый день подряд, чем шокирует своих подписчиков, всерьез опасающихся за состояние здоровья 44-летнего мужчины.