Приемный отец Дани Милохина рискует жизнью
Стали известны причины голодовки приемного отца Дани Милохина.
Стремительная карьера одного из самых высокооплачиваемых тиктокеров мира Дани Милохина началась, как это иногда случается, не благодаря, а вопреки.
Пьющий отец и разведенная мать, детский дом в Оренбурге, злоупотребление наркотиками.
В 13 лет Даню усыновила семья Тюленевых, однако непутевый подросток сбежал и подрабатывал, где придется. До тех пор, пока в 2019 году в Анапе не завел свой аккаунт в Тиктоке.
За неполных два года Милохин вышел на 6 место в мировом табеле о ранге, набрав более 17 млн подписчиков, и в феврале 2022 года благополучно отбыл с друзьями в США.
Стало известно, что приемный отец Дани Дмитрий Тюленев, в семье которого растет пятеро собственных детей, в последнее время также увлекся идеей зарабатывать на подписках в соцсетях.
Он завел свой блог, где, в частности, пропагандирует методику очищения организма при помощи голодания.
По последней информации Тюленев сам не принимает пищу уже пятый день подряд, чем шокирует своих подписчиков, всерьез опасающихся за состояние здоровья 44-летнего мужчины.