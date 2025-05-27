В Челябинске пассажирки автобуса получили ожоги от кипятка из кондиционера

В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента с пассажирами автобуса, которые получили ожоги из-за неисправной системы кондиционирования. Подробности сообщает 360.ru.

Во время движения по улице Энгельса из-под сидений внезапно хлынул кипяток. Одна девушка получила ожог задней поверхности бедра 1 степени, а другая – ожоги левой руки и бедра. У остальных тоже были зафиксированы легкие ожоги.

По словам пострадавших, водитель не сразу понял ситуацию, не оказался первую помощь и остановил транспортное средство только после того, как кипяток начал заливать салон.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело и запросил документацию по организации перевозок. Планируется проверить соблюдение мер безопасности.

Одна из пострадавших намерена требовать компенсацию, если вина перевозчика будет доказана.

«Мы сами не ожидали этого, из этой печки снизу под напором хлынул кипяток. Спасибо, что не пострадало лицо. Пока мы ехали, все было нормально. Когда уже заплескалось, водитель не сразу понял, в чем дело, но потом остановился и начал открывать двери», — сказала она.

Пассажиры оперативно покинули автобус, однако стрессовая ситуация вызвала панику среди находящихся в салоне людей.

Ранее мы писали о том, что в Москве из-за неработающих валидаторов оштрафовали всех пассажиров автобуса.