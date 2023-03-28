В Челябинске мужчина совершил тройное убийство из-за претензий друзей к советской милиции

В Челябинске обычное застолье закончилось тройным убийством. Четыре приятеля поссорились и не смогли разрешить конфликт мирным путем. О подробностях стало известно РЕН ТВ.

По информации источника издания, инцидент произошел вечером в одной из квартир на улице Энергетиков. Собравшиеся вместе товарищи сидели за столом и много разговаривали. Все шло вполне хорошо, пока беседа не свернула на тему советской милиции. Один из гостей в 1980-х годах был правоохранителем и из-за этого получил ряд претензий от приятеля.

Терпеть упреки житель Челябинска не стал. Он сразу же схватился за нож и перерезал им горло трех своих друзей. Скрываться преступник не стал, и его тут же арестовали. В ходе разбирательств удалось установить, что у мужчины уже была судимость за убийство в 2015 году. Теперь же ему грозит пожизненный срок.

На данный момент обвиняемый находится под стражей. В ближайшее время для него будет выбрана мера пресечения.

Ранее в Мурманской области мужчина застрелил бывшую жену и похитил ее тело.