Осталось четверо детей: в Мурманской области мужчина застрелил бывшую жену и похитил тело

В Мурманской области мужчина убил многодетную женщину и похитил ее тело. Оказалось, что это была бывшая жена преступника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным источника, инцидент произошел вечером 26 марта. Жители Кировска услышали женские крики и звуки, которые были похожи на выстрелы, и обратились в полицию. Правоохранители прибыли на место и обнаружили возле одного из домов следы крови на снегу.

Выяснилось, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в женщину, которая шла по дороге. После он забрал тело, загрузил в свой автомобиль и скрылся.

Через несколько часов предполагаемую машину обнаружили сотрудники Госавтоинспекции на АЗС в городе Апатиты. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что он является бывшим мужем погибшей. У женщины осталось четверо детей. Предполагается, что мотивом для убийства стала личная неприязнь.

«Правоохранители нашли на крыше машины задержанного предполагаемое орудие убийства – предмет, похожий на ружье. Оружие направили на экспертизу», – пишут СМИ.

Тело женщины было обнаружено на следующий день после преступления на одной из промышленных площадок Кировска. У погибшей были множественные огнестрельные ранения. Сотрудники Следственного комитета РФ завели уголовные дела об убийстве и похищении.

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