В Челябинске мужчина с бейсбольной битой напал на медиков из-за ложного вызова

На улице Братьев Кашириных в Челябинске мужчина с бейсбольной битой напал на бригаду скорой помощи. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ложного вызова медиков.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В скорую помощь поступила информация, что женщина получила травму. Участковый отправился на вызов. Оказалось, что травмы нет, и сожитель пострадавшей дал медикам ложные данные, чтобы спутницу госпитализировали из-за плохого самочувствия.

В результате между медиками и мужчиной завязался конфликт. Сожитель ругался нецензурной бранью и угрожал сотрудникам скорой физической расправой. После мужчина взял бейсбольную биту и ударил по руке врача-реаниматолога. Медбрат-анестезиолог, еще один участник медицинской бригады, не пострадал.

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