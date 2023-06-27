На улице Санкт-Петербурга отец и дочь-школьница напали на приехавшую им на помощь скорую

В Санкт-Петербурге отец и дочь-школьница напали на приехавшую им на помощь скорую. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, увидев на улице мужчину и девочку в неадекватном состоянии, прохожие вызвали скорую помощь. Приехав по вызову, медицинские сотрудники столкнулись с агрессией: родственники сперва накинулись на них, а затем в грубой форме отказались от врачебной консультации. После этого отца и дочь увезли в отдел полиции, где была установлена их личность. Выяснилось, что 14-летняя девочка приехала к родителю из Белоруссии неделю назад.

Сообщается, что из отдела полиции школьницу увезли в городскую больницу.

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