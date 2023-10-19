В Челябинске мужчина пришел на работу к подруге и порезал троих человек

Житель Челябинской области после ссоры с подругой вооружился ножом и пришел к ней на работу в магазин. Он нанес удары ей, коллеге и посетителю.

Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 18 октября в Калининском районе города Челябинска. Известно, что из личных неприязненных отношений мужчина пришел к подруге на работу и нанес по одному удару ножом троим людям.

Им была оказана помощь. Здоровью пострадавшим ничто не угрожает.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, не доведенном до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что школьник в Ижевске достал из портфеля нож и порезал ровесника. Инцидент произошел на уроке английского языка. Известно, что 14-летний ученик имел диагноз «шизофрения». Пострадавшего доставили в больницу.