В Челябинске группа мужчин похитила подростка и пытала его в гараже ради выкупа

В Челябинске группа мужчин похитила подростка ради выкупа и держала его в гараже, где молодой человек подвергся пыткам. Об этом региональное управление Следственного комитета России сообщило изданию Lenta.Ru.

В ведомстве рассказали, что о произошедшем стало известно из социальных сетей. Неизвестные мужчины увезли несовершеннолетнего парня в гараж. Там его несколько часов избивали, а также стреляли в него из пневматического оружия. Преступники требовали от жертвы перевести им крупную сумму денег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. О ходе расследование сообщили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Дело расследуется по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц с применением насилия)», — объяснили в СК.

Ранее мы писали о том, что осужденный за 14 убийств уральский Раскольников признался в трех новых расправах.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде 44-летнего мужчину, который похитил и спрятал в диване 10-летнюю девочку, признали невменяемым.