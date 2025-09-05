Родители не согласны с решением: насильника, который похитил девочку и спрятал в диване, признали невменяемым

В Нижнем Новгороде 44-летнего мужчину, который похитил и спрятал в диване 10-летнюю девочку, признали невменяемым. Родители несовершеннолетней не согласны с вынесенным решением и просят, чтобы насильника отправили в колонию, передает Telegram-канал Baza.

Похищение произошло осенью 2023 года. Девочку, страдающую от аутизма, нашли без одежды в квартире нижегородца. Мужчина несколько часов издевался над жертвой, а потом спрятал ее в диване.

У задержанного насильника впоследствии диагностировали психическое расстройство. В связи с этим суд постановил отправить фигуранта уголовного дела на принудительное лечение. Семья пострадавшей девочки оказалась не согласна с вынесенным решением. Родственники утверждают, что мужчина сознательно пытался скрыть преступление, о чем говорит ряд фактов: злоумышленник долго не открывал дверь и скрывал местонахождение ребенка от полицейских.

Апелляционный суд оставил приговор нижегородцу без изменений. Семья направила жалобу генеральному прокурору и дело было направлено в Москву, но вскоре его вернули.

