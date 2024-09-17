Что известно о состоянии детей, на которых напал одноклассник с молотком на уроке в Челябинске

В Челябинске пришли в сознание школьницы, на которых напал одноклассник на уроке. Мальчик проломил им черепа. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

16 сентября в одну из школ Челябинска пришел подросток с молотками и ножом. Он направился в класс, где шел урок, и там стал размахивать оружием. После того, как ранил нескольких детей и учительницу, он попытался покончить с собой, но его вовремя остановили.

После случившегося пострадавших доставили в больницу. Двум девочкам потребовались операции, они были в тяжелом состоянии. Одноклассник проломил им черепа молотком. Однако на сегодняшний день, как сообщает источник, им уже лучше. Школьницы уже пришли в сознание.

Кроме того, в больнице остаются и другие раненые – подросток и учительница химии, которые пытались отобрать молоток и нож у нападавшего. Им операция не потребовалась, но они пока находятся под наблюдением врачей.

Ранее одноклассники рассказали о характере мальчика, который напал на детей в школе с молотком.