В Челябинске 7-летний школьник получил увечья, попав под трактор с косилкой

Школьник из Челябинска попал под трактор с косилкой. Мальчик находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в селе Бакшан (Октябрьский район Челябинской области). Как рассказала мама пострадавшего, Екатерина, 7-летний Кирилл вернулся из лагеря и остался играть во дворе со старшими ребятами. Позднее он пошел к другу и по дороге увидел трактор с косилкой.

«То ли он испугался, то ли еще что, но в итоге он оказался под косой. Трудно описать словами, что с ним стало в результате этого случая. Сейчас он стабилен, но находится в критическом состоянии», — рассказала женщина.

По словам Екатерины, ее сын получил множество увечий. К счастью, косилка не повредила жизненно важные органы. Кирилла экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу, где он перенес шестичасовую операцию.

Когда женщина спросила тракториста, как это произошло, он заявил ей, что не заметил ребенка.

«Приезжала полиция. Но я не знаю, чем все кончилось, так как надо было быстрее ехать в больницу», — вспоминает мать школьника.

Ранее мы писали о том, как в Калининграде после 10 дней в коме умерла 21-летняя девушка, на которую упало дерево у отеля.