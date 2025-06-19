10 дней лежала в коме: в Калининграде умерла девушка, на которую упало дерево у отеля

В Калининграде умерла 21-летняя девушка, на которую упало дерево у отеля. Она 10 дней провела в коме.

О смерти сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По его информации, россиянка так и не пришла в сознание после происшествия. У девушки развилось воспаление легких.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Как пишет источник, дерево было старым и его следовало спилить, однако соответствующих указаний арендатору давали. Последний раз участок обследовали четыре года назад, утверждает источник.

Происшествие с упавшим на калининградку каштаном случилось 9 июня. Мать хотела отправить пострадавшую дочь на лечение в Москву, но ее отговорили. На эти цели было собрано более 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Приморье вороны напали на финалистку «Мисс Россия — 2023». Агрессивные птицы кружили над головой и пытались клюнуть.