10 дней лежала в коме: в Калининграде умерла девушка, на которую упало дерево у отеля
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В Калининграде умерла 21-летняя девушка, на которую упало дерево у отеля. Она 10 дней провела в коме.
О смерти сообщил Telegram-канал Amber Mash.
По его информации, россиянка так и не пришла в сознание после происшествия. У девушки развилось воспаление легких.
По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Как пишет источник, дерево было старым и его следовало спилить, однако соответствующих указаний арендатору давали. Последний раз участок обследовали четыре года назад, утверждает источник.
Происшествие с упавшим на калининградку каштаном случилось 9 июня. Мать хотела отправить пострадавшую дочь на лечение в Москву, но ее отговорили. На эти цели было собрано более 400 тыс. рублей.
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