В Челябинске 20-летний геймер зарезал оппонента после ссоры в соцсетях

В Челябинске геймер зарезал 17-летнего знакомого из компьютерного клуба. Подробности инцидента сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным источника, преступление произошло вечером 9 апреля у торгово-развлекательного комплекса. По версии следствия, молодые люди познакомились в компьютерном клубе, но однажды повздорили в соцсетях. Отмечается, что это случилось после того, как 17-летний житель оскорбил знакомого с фейкового аккаунта. Тогда они договорились выяснить отношения у ТЦ.

Сообщается, что оскорбленный геймер пришел на встречу не один, а с приятелями. Они не смогли найти общий язык, поэтому завязалась драка. Во время потасовки 17-летнего парня два раза ударили ножом. Он скончался на месте.

На следующий день полицейские задержали убийцу, им оказался 20-летний житель. С ним работают следователи. На преступника завели уголовное дело об убийстве. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Ранее мы писали о том, как житель Челябинска пришел в кафе и чуть не остался без полового органа. Отмечается, что в кафе между двумя посетителями произошел конфликт. Один из мужчин взял травматический пистолет и произвел выстрел оппоненту по половому органу. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.