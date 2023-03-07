В Чехии украли элитного коня Рамзана Кадырова стоимостью 19 тысяч долларов

В Чехии украли коня, который принадлежал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Элитный жеребец, стоимость которого составляет около 19 тыс. долларов, пропал из конюшен в ночь на 4 марта.

Жеребцу по кличке Зазу было 16 лет. Конь входил в имущество Кадырова, замороженное после введения европейских санкций в 2014 году. Жеребец был приобретен главой Чечни за два года до этого.

В начале марта неизвестный снял цепь с карабином с раздвижной двери конюшен в селе Крабчице и вывел гнедого скакуна. Полиция начала расследование кражи.

Известно, что конь имел две особые приметы. На лбу у жеребца была белая звезда, еще одна белая отметина стояла на правой задней ноге, пишет РБК.

В 2012 году Зазу участвовал в престижных скачках в Дубае и занял пятое место. Всего жеребец фигурировал в 36 гонках, в девяти из них вышел победителем и заработал 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось о смерти любимого жеребца королевы Елизаветы II. Животному было 29 лет.