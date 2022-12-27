Ужасный 2022-й: следом за королевой Елизаветой II умер ее любимый жеребец

В Великобритании умер скаковой конь по кличке Royal Applause, который был чемпионом Европы среди спринтеров. Жеребец являлся любимцем королевы Елизаветы II.

Животному было 29 лет. Он скончался в канун Рождества.

Конь был рожден в 1993 году. Его последние скачки состоялись в 1997-м – тогда Royal Applause выступил хуже всех и его поселили в королевскую конюшню.

С того времени жеребца использовали для вязки. Он стал отцом сотен жеребцов, стоимость появившихся на свет лошадей достигала 9 тыс. фунтов (примерно 760 тыс. рублей).

Несколькими месяцами ранее умерла Елизавета II. Ей было 96 лет.