17:54, 27 декабря 2022
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Ужасный 2022-й: следом за королевой Елизаветой II умер ее любимый жеребец
Фото: Freepik.com
В Великобритании умер скаковой конь по кличке Royal Applause, который был чемпионом Европы среди спринтеров. Жеребец являлся любимцем королевы Елизаветы II.
Животному было 29 лет. Он скончался в канун Рождества.
Конь был рожден в 1993 году. Его последние скачки состоялись в 1997-м – тогда Royal Applause выступил хуже всех и его поселили в королевскую конюшню.
С того времени жеребца использовали для вязки. Он стал отцом сотен жеребцов, стоимость появившихся на свет лошадей достигала 9 тыс. фунтов (примерно 760 тыс. рублей).
Несколькими месяцами ранее умерла Елизавета II. Ей было 96 лет.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Dailymail.co.uk
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: