«Били ногами по голове. Он чудом остался жив»: в Перми мать избитого студента пытается наказать обидчиков сына

В Перми мать студента пытается доказать вину трех мужчин, которые, по ее словам, избили ее сына на улице. Нападение произошло 3 мая 2024 года, и год женщина борется, чтобы злоумышленники понесли наказание за содеянное. Подробности она рассказала в беседе с порталом «Страсти».

Со слов Марии, больше года назад ее сын около 18:00 шел с другом на тренировку от улицы Героев Хасана к улице Белинского. Дорога проходит между жилым домом и гаражами. Маршрут довольно популярный, так как многие люди идут так к остановке, поэтому юноши, не боясь, выбрали его. Но на пути им встретились трое мужчин, которые, как утверждает Мария, были в нетрезвом состоянии.

«Они шли втроем им на встречу, сказали разойтись. Ребята разошлись по двум сторонам, после чего их окрикнули нецензурными словами. Сын развернулся и переспросил. Один из тех мужчин толкнул моего сына в грудь, а он его в ответ, после чего нападавший полез за ножом. Мой сын брызнул ему в лицо баллончиком, чтобы убежать, но их догнали», — рассказала мама студента.

Женщина отметила, что двое избивали ее сына, а один — его друга. Удары в основном приходились по голове. Избивание продолжалось около 15−20 минут, как утверждает россиянка, пока проходившая мимо жительница не начала кричать, умоляя мужчин остановиться. Мария предоставила «Страстям» документы, доказывающие травмы юноши.

«Били ногами по голове. Он чудом остался жив благодаря неравнодушным прохожим. <…> Все это подтверждается показаниями основной свидетельницы, проходившей мимо женщины, которая кинулась оттаскивать их, но они еще и ее крыли безбожным матом. Другие очевидцы проходили мимо, боясь подойти к этим озверевшим личностям. Затем они успокоились и ушли», — поделилась Мария.