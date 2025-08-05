«Били ногами по голове. Он чудом остался жив»: в Перми мать избитого студента пытается наказать обидчиков сына
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В Перми мать студента пытается доказать вину трех мужчин, которые, по ее словам, избили ее сына на улице. Нападение произошло 3 мая 2024 года, и год женщина борется, чтобы злоумышленники понесли наказание за содеянное. Подробности она рассказала в беседе с порталом «Страсти».
Со слов Марии, больше года назад ее сын около 18:00 шел с другом на тренировку от улицы Героев Хасана к улице Белинского. Дорога проходит между жилым домом и гаражами. Маршрут довольно популярный, так как многие люди идут так к остановке, поэтому юноши, не боясь, выбрали его. Но на пути им встретились трое мужчин, которые, как утверждает Мария, были в нетрезвом состоянии.
«Они шли втроем им на встречу, сказали разойтись. Ребята разошлись по двум сторонам, после чего их окрикнули нецензурными словами. Сын развернулся и переспросил. Один из тех мужчин толкнул моего сына в грудь, а он его в ответ, после чего нападавший полез за ножом. Мой сын брызнул ему в лицо баллончиком, чтобы убежать, но их догнали», — рассказала мама студента.
Женщина отметила, что двое избивали ее сына, а один — его друга. Удары в основном приходились по голове. Избивание продолжалось около 15−20 минут, как утверждает россиянка, пока проходившая мимо жительница не начала кричать, умоляя мужчин остановиться. Мария предоставила «Страстям» документы, доказывающие травмы юноши.
«Били ногами по голове. Он чудом остался жив благодаря неравнодушным прохожим. <…> Все это подтверждается показаниями основной свидетельницы, проходившей мимо женщины, которая кинулась оттаскивать их, но они еще и ее крыли безбожным матом. Другие очевидцы проходили мимо, боясь подойти к этим озверевшим личностям. Затем они успокоились и ушли», — поделилась Мария.
Перед тем, как сбежать, нападавшие стянули с руки парня часы, утверждает мама студента. Пострадавшим на помощь пришли жители соседнего дома — именно они вызвали скорую помощь.
Избитого юношу доставили в травмпункт, рассказала Мария. Там его осмотрели врачи, после чего отпустили домой. Ночью в город приехала его мама и повторно вызвала полицию, после чего студент поехал в отделение и дал показания.
«На следующий день сыну стало хуже, и я на скорой отправила его в больницу, где ему поставили сотрясение, перелом дна глазной орбиты. Параллельно я искала камеры, чтобы найти преступников. Выставила пост в соцсетях и откликнулись свидетели, а также очевидцы других преступлений этой банды в этот же день. Они ходили громили магазины, кидались на людей и пинали машины. Ночью того же дня избили еще одних парней на остановке, свидетели снимали видео и отправляли мне», — поделилась женщина.
Мария утверждает, что связалась с другими жертвами нападавших. По ее словам, они тоже обращались в полицию, но дело не возбудили.
«Мне многие писали о нападавших, что они часто выносят магазины, мне писали продавцы, узнавшие их в лицо, о том, что они громят их. Также живущие с ними на одном районе люди знают, что у тех всегда руки чешутся. А накануне этого преступления один из них жестоко избил охранника в магазине. Ему за это дали условный срок. На момент избиения моего сына он был под надзором ГУФСИН. В дальнейшем я написала жалобу в прокуратуру, на что мне пришел ответ, что за халатность инспектор был наказан», — рассказала собеседница, предоставив документы «Страстям».
Мария поделилась, что лично искала свидетелей, писала ходатайства, и в итоге ей удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Но позже его переквалифицировали по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», так как была проведена медицинская экспертиза, доказавшая неизгладимость травмы — веко у пострадавшего опустилось и появилось двоение в глазах. Мама студента отметила, что он перенес две операции по имплантации дна глазной орбиты, но его зрение до конца не восстановлено.
«Адвокаты давят на то, что визуально сын не сильно изменился, а значит, и неизгладимости нет. Этот факт будет решать уже непосредственно судья», — подчеркнула Мария.
Суд по уголовному делу не может начаться два месяца. Трижды заседание переносили из-за состояния здоровья одного из обвиняемых. Мария рассказала, что 11 июля он все же пришел на слушание, но со справкой, что болен, после чего его отпустили. Следующее заседание назначено на 12 августа. Отметим, что при наличии справки о состоянии здоровья участника процесса, суд вправе откладывать рассмотрение дела.
«Он уже на следующий день валялся пьяный на остановке, со слов его родственников, и так и ходит пьянствует, дебоширит. Кажется, дело просто хотят затянуть. А нападавшие — выйти сухими из воды», — заявила Мария.
На сегодняшний день пострадавший студент не учится. Он ушел из вуза и пошел работать. Мама юноши отметила, что он чувствует себя «не до конца полноценным», так как у него теперь титановая пластина в глазу. Но инвалидом он не является, при этом дефекты зрения с парнем теперь навсегда.
Портал «Страсти» обратился к адвокату Александру Свербею, чтобы узнать, почему дело затягивается и на что может рассчитывать семья пострадавшего. По словам юриста, умышленное причинение неизгладимого обезображивания лица группой лиц, то есть когда потерпевшего избивали двое и более мужчин, квалифицируется по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Вопрос квалификации преступления по признаку обезображивания лица человека оценивается судом, исходя из общепринятых эстетических представлений о красоте и привлекательности человеческого лица. При этом мнение самого потерпевшего должно быть обязательно учтено.
Согласно уголовно-процессуального закона, в случае неявки участника судебного разбирательства в судебное заседание по уважительной причине рассмотрение дела откладывается. Неявка в судебное заседание по состоянию здоровья, подтвержденное справкой лечащего врача или листком нетрудоспособности, является уважительной причиной. В таком случае суд вынужден отложить судебное заседание. Но практике известны случаи, когда участники уголовного судопроизводства злоупотребляют процессуальными правами и умышленно затягивают судебное разбирательство, не являются в судебные заседания, предоставляют в суд фиктивные медицинские документы.
Александр Свербей
Адвокат отметил, что при сомнении в достоверности медицинских документов о состоянии здоровья участника процесса суд по собственной инициативе или по ходатайству других участников процесса вправе сделать запрос в медицинское учреждение, выяснить действительно ли гражданин обращался к ним за медицинской помощью, выдавался ли ему медицинский документ, объективная ли информация содержится в документе и действительно ли гражданин не может участвовать в судебных заседаниях. Если сведения о состоянии здоровья не подтвердятся, то это является основанием для изменения подсудимому меры пресечения на более строгую, вплоть до заключения под стражу.
В случае причинения неизгладимого обезображивания лица при совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, потерпевший имеет право на два вида компенсации — это возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда. Можно взыскать все затраты на экстренную и плановую медицинскую помощь, операции (включая реконструктивную и пластическую хирургию), медикаменты, реабилитацию, протезирование, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы, связанные с лечением. А также доход, потерянный за время нетрудоспособности (как временной, так и в случае установления инвалидности — стойкой утраты трудоспособности).
Александр Свербей
Адвокат
По словам Александра Свербея, взыскать деньги можно и за дополнительные расходы, а также за моральный вред.
Неизгладимое обезображивание лица само по себе является основанием для значительной компенсации морального вреда. Закон не устанавливает точного размера морального вреда. Суд определяет размер компенсации индивидуально, учитывая: степень физических и нравственных страданий потерпевшего; характер и степень обезображивания (насколько оно выражено, насколько видимо, на каких частях лица); последствия для жизни потерпевшего (социальные, профессиональные, личные); возможность коррекции с помощью пластической хирургии (если она возможна, сложна, дорога или невозможна); принципы разумности и справедливости. Для неизгладимого обезображивания лица суммы морального вреда, как правило, значительные (сотни тысяч, а часто и миллионы рублей), особенно если травма привела к стойкой утрате трудоспособности или требует множества сложных операций.
Александр Свербей
Адвокат