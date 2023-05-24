В Чечне начались проверки из-за загоревшихся в руках учеников шаров на последнем звонке

Прокурор Чечни поручил организовать проверку после возгорания шаров в руках учеников на последнем звонке. Инцидент произошел в школе села Аллерой.

На записи, опубликованной в Telegram-канале прокуратуры Чеченской Республики, видно, как белые и сиреневые шары внезапно загораются прямо в руках учащихся, но пламя быстро пропадает. В результате происшествия никто не пострадал.

Будут проведены надзорные мероприятия, чтобы оценить соблюдение требований безопасности при использовании пиротехнической продукции. В случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход проверки и ее итоги находятся на контроле прокурора республики.

24 мая мы писали о другом происшествии на последнем звонке. Так, в Волгограде выпускник хотел перерезать горло однокласснице. Злоумышленника обезвредил молодой человек, который увидел нож в руках школьника. У девушки осталась неглубокая рана на шее.

На допросе ученик заявил, что сделал это для последующего вымогательства. Выбор жертвы оказался случайным: на месте выпускницы мог оказаться любой.