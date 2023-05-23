«Схватил его руку, в которой был нож»: как школьник из Волгограда спас одноклассницу

В Волгограде во время линейки в честь последнего звонка выпускник с ножом хотел перерезать горло однокласснице. К счастью, девушка не пострадала. А ей на помощь пришел одноклассник, который обезвредил злоумышленника. Он рассказал, как все произошло.

Как пишет Пятый канал, первым заметил нож в руках у одноклассника Андрей. Он спас девушку, на которую пытались напасть.

«Я сначала краем глаза заметил, что нападающий приобнял одноклассницу, которая рядом со мной находилась. Потом повернул голову в их сторону и заметил лезвие, сразу же рукой схватил его руку, в которой был нож, и начал отводить от одноклассницы», – поделился молодой человек.

Благодаря тому, что Андрей быстро отреагировал и начал звать на помощь, удалось предотвратить трагедию, которая могла случиться на последнем звонке.

Пока неизвестно, почему выпускник решил напасть на одноклассницу с ножом. СМИ пишут, что он отказался объяснять мотивы своих действий. Школьника направят на психиатрическую экспертизу.

Пострадавшая сейчас находится дома. Отмечается, что у нее неглубокая рана на шее.