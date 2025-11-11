В Чечне более 40 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон

В Чеченской Республике более 40 человек пострадали из-за обрушения балкона. Все произошло в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района во время похоронной церемонии. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, в результате обрушения деревянного балкона пострадали 42 человека. По предварительной информации, инцидент случился на Интернациональной улице.

Местные жители наблюдали за похоронной процессией с балкона жилого дома. Внезапно конструкция не выдержала веса людей и рухнула.

На месте работают экстренные службы. Точные причины случившегося и состояние пострадавших уточняются.

