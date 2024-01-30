В Чебоксарах уволили учительницу начальных классов, попытавшуюся поджечь школу

В Чебоксарах приняли решение уволить учителя начальных классов. Поводом для этого стал поджог школы. Поступок сочли аморальным.

Подробности приводит РИА Новости.

Как рассказали изданию в управлении образования городской администрации, трудовой договор с педагогом расторгли 30 января. 29 числа женщину отстранили от уроков.

В заявлении ведомства говорится, что договор расторгли «в связи с совершением аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Напомним, педагог пыталась поджечь два кабинета школы вечером в воскресенье. Огонь потушили, пострадавших нет. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на 2 дня закрыли школу, в которой учитель из Индии обзывал детей. Появилось видео, на котором педагог называл детей «обезьянами» и «тупицами», а также демонстрировал непристойные жесты. Родители обвинил учителя в некомпетентности. В школу пришла полиция.