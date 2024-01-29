В Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов пыталась сжечь школу

В Чебоксарах учительница начальных классов попыталась поджечь школу, в которой работала. Пожар 46-летняя женщина устроила в двух кабинетах на первом этаже. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, вечером 28 января педагога заметил охранник учебного заведения. Он остановил россиянку, которая собиралась сжечь свое место работы. Мужчина оперативно вызвал сотрудников полиции, а также потушил огонь. В итоге он не успел сильно распространиться.

Как сообщает Telegram-канал Baza, учительница до этого уже приходила в школу. По всей видимости, она готовила все необходимое для поджога.

Известно, что женщина была задержана. У нее уже была судимость за грабеж. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются.

Ранее в центре Москвы загорелся Театр сатиры. СМИ сообщали, что площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал благодаря оперативной работе экстренных служб.