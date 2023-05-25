В центре Уфы мужчина получил пулю за то, что отказался делиться шаурмой с незнакомцем

В Башкирии голодный злоумышленник выстрелил в покупателя шаурмы, который отказался делиться с ним едой. Фото и видео момента нападения опубликованы в Telegram-канале Mash Batash.

По данным источника, все произошло в центре Уфы на улице Мустая Карима возле пункта продажи еды. Житель вместе с братом ели шаурму, в какой-то момент к ним подошел незнакомец и попросил поделиться с ним. Мужчины отказали. Тогда злоумышленник напал на одного из них, но ему смогли дать отпор.

На следующих кадрах видно, что у дебошира в руках пистолет, а от него убегает парень, который показывает травмированную руку.

Отмечается, что злоумышленник выстрелил в жителя, который не поделился шаурмой. Пострадавшего увезли в больницу, а хулиган скрылся. Сейчас его ищут полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее мы писали о том, как в Сургуте мужчина нанес семь ножевых ранений своему тестю, который владеет кафе с уличной едой. Отмечается, что отношения зятя и тестя не сложились. Тесть считал, что муж его дочери плохо справляется со своими обязанностями. Он заявил, что тот поколачивал жену, проводил время вне дома, а детьми вообще не занимался. В результате тесть принял решение забрать дочь к себе, но зять этого простить не смог.