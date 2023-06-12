В центре Стамбула четверо неизвестных жестоко зарезали российского туриста из-за телефона

В Стамбуле произошло жестокое убийство мужчины прямо на одной из центральных улиц города. Жертвой четверых неизвестных оказался гражданин России. Об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk.

Как стало известно источнику, нападение произошло в районе площади Таксим. По предварительным данным, преступники подошли к россиянину с целью вымогательства. Они пытались отобрать у него мобильный телефон, однако тот отказывался. Решение вступить с ними в конфронтацию стоило мужчине жизни. Как только он попытался от них уйти, ему воткнули нож прямо в сердце.

Пострадавшего с колотыми ранами доставили в больницу. Медики попытались спасти туриста, но было уже поздно. Он скончался.

На данный момент полиция Турции начала расследование убийства. Пока все еще не удалось установить личности нападавших. Также неясно, гражданами какого государства они являются. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Ранее в Малави 27-летний мужчина заподозрил молодую супругу в измене и отрубил ей голову. Также он отрезал жертве грудь и половые органы, после чего попытался избавиться от тела. Однако сотрудникам правоохранительных органов все равно удалось узнать о совершенном преступлении.