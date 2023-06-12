27-летний житель Малави заподозрил молодую супругу в измене и обезглавил ее

27-летний житель Малави заподозрил супругу в измене и обезглавил ее. Об этом сообщает портал РЕН ТВ со ссылкой на зарубежное издание «Business Hallmark».

По данным СМИ, мужчина не стал разбираться в деталях возможного романа своей избранницы. Вместо этого он набросился на 23-летнюю девушку с ножом и отрубил ей голову. После этого местный житель отрезал жертве грудь и половые органы.

Мужчина решил избавиться от тела убитой. Для этого он расчленил труп, выбросил его в туалет, а голову жены закопал во дворе. Несмотря на предпринятые меры, преступнику не удалось скрыться от правоохранительных органов. На данный момент местный житель задержан.

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