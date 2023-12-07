В центре Санкт-Петербурга приезжие из пяти регионов устроили массовую драку. Об этом сообщает портал Фонтанка.

Конфликт из-за покупки товара развернулся на улице Восстания. Местная жительница заметила драку и обратилась в полицию. После этого на место происшествия выехал первый наряд патрульных. Они застали окровавленных мужчин из Ростовской и Липецкой областей. Мужчин отвезли в местную больницу. После оказания первой помощи они отказались от дальнейшей госпитализации.

Спустя час сотрудники полиции нашли подозреваемых в нападении. Ими оказались мужчины от 30 до 40 лет. В участок отвезли жителя КЧР, пару из Ставрополя и приезжих из Калмыкии.

Отмечается, что задержанные не захотели платить за товар и вооружились ножами. На данный момент их забрали на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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