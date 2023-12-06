Пенсионер ранил ножом сына во время пьяной ссоры в Чехове

В подмосковном Чехове пенсионер зарезал своего 57-летнего сына в ходе ссоры. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

5 декабря мужчины пили алкоголь в частном доме в деревне Глуховка. Как пояснили правоохранители, подозреваемый и его сын поссорились. В ходе конфликта пенсионер схватил нож и нанес потерпевшему удары в область головы и туловища.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, в Ростовской области мужчина ранил ножом воспитательницу детсада из-за замечания. Пострадавшую госпитализировали, а злоумышленника отвезли на допрос в полицию. Мужчина полностью признал свою вину, против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ. Подробности можете прочитать в этой статье.