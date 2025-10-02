В центре Петербурга трое бандитов избили мужчину молотком ради 15 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге трое мужчин напали и избили молотком жителя Татарстана ради всего 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент произошел в самом центре Северной столицы, во дворе дома на набережной Фонтанки. Бандиты атаковали 31-летнюю жертву и заставили перевести деньги на карту. Момент нападения попал на уличную камеру видеонаблюдения.

Пострадавшего принуждали к переводу, нанося ему удары по голове. Били руками и ногами. В один момент в ход пошел молоток. Пострадавший попал в больницу, где ему диагностировали перелом челюсти.

Правоохранительным органом удалось оперативно задержать двоих подозреваемых. Ими оказались граждане 18 и 25 лет. Сейчас полиция ищет третьего участника нападения.

