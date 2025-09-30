Певица из Калмыкии Елена Убушиева напала на охранников караоке-клуба в центре Москвы

Певица из Калмыкии, известная под псевдонимом Княжна, напала с ножом на охранников караоке-клуба в Центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в минувшие выходные в клубе, расположенном на улице Новый Арбат. Сообщается, что 37-летнюю уроженку Элисты Елену Убушиеву, (настоящее имя исполнительницы, — прим. ред.) выгнали из заведения за плохое пение и неадекватное поведение. По словам сотрудников, она много выпила и приставала к посетителям и персоналу.

В итоге охранники вывели артистку из караоке-клуба. Однако через некоторое время Елена вернулась и ударила ножом в грудь администратора заведения. Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Саму Княжну задержали и отправили в СИЗО. Теперь певице грозит до десяти лет тюремного заключения.

