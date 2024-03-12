В центре Москвы у посетительницы кафе украли шубу за 270 тысяч

В Москве у посетительницы кафе украли норковую шубу за 270 тысяч рублей. По подозрению в похищении дорогостоящей вещи была задержана девушка. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.

По имеющимся данным, инцидент произошел в кафе на Новом Арбате. 27-летняя девушка наблюдала за посетителями заведения. Затем похитительница увидела у одной из девушек шубу, которая ей понравилась. Когда вещь оставили на вешалке, злоумышленница надела шубу на себя и уехала в Тулу.

«Материальный ущерб составил 270 тысяч рублей. При обыске по адресу проживания подозреваемой похищенное меховое изделие было обнаружено и изъято. В ближайшее время имущество будет возвращено владельцу», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Сообщается, что в отношении похитительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы писали о том, что жителя Москвы избили и похитили у него редкую дизайнерскую одежду и коллекционные предметы. Общая сумма материального ущерба составила более чем миллион рублей.