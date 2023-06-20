В центре Москвы 50-килограммовый тренажер рухнул на 5-летнего ребенка

В парке Декабрьского восстания в центре Москвы на пятилетнего мальчика обрушился уличный тренажер. Отмечается, что ребенок просто хотел позаниматься, но 50-килограммовая конструкция не выдержала его веса. Об этом сообщает издание mk.ru.

Как стало известно, дошкольник проводил время вместе со своей мамой, подругой семьи и ее сыном. Около 20:30 они отправились на детскую площадку, и мальчик захотел покачать пресс. Однако он успел только взяться за ручки и один раз подтянуться, так как в следующее мгновение агрегат повалился на землю прямо вместе с ним.

Железная конструкция ударила ребенка в лоб. Затылком он стукнулся о специальное покрытие площадки. Мать пострадавшего вместе с подругой попытались сами поднять тренажер, и им удалось в состоянии шока оттащить его в сторону.

Отмечается, что в тот момент кровь из раны несовершеннолетнего не останавливалась. Пока бригада скорой помощи была в пути, женщины закрывали место травмы курткой и салфетками. К счастью, медики вовремя смогли приехать и оказать помощь. В больнице ребенку наложили швы, и пока он остается под присмотром врачей.

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