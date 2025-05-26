В Бурятии восьмилетний мальчик потерялся в лесу, испугавших тонущих друзей. Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники МВД и волонтеры сейчас ищут ребенка на береговой линии и в лесном массиве, но следов нет.

По данным источника, мальчик накануне днем ушел с братьями искупаться в реке и пропал. Они не спросили разрешения у взрослых. Когда двое детей стали тонуть, то третий убежал в лес. Очевидцы заметили это, когда спасали мальчиков.

Родители пробовали своими силами найти школьника, а потом обратились к полицейским.

На данный момент сотрудники МВД и волонтеры ищут пропавшего ребенка на береговой линии и в ближайшем лесу.

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения несовершеннолетнего. Поисковые работы продолжаются.

Ранее мы писали о том, что в Дагестане трехлетний мальчик ушел кататься на велосипеде и пропал. В соцсетях полагают, что несовершеннолетний мог упасть в реку и течение унесло его.