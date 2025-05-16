В Бурятии в детском саду воспитатели устроили пьяную вечеринку и попали на видео. Об этом сообщает НТВ и публикует подробности инцидента.

По данным источника, сотрудники позволили себе подобное поведение во время рабочего дня, когда им нужно было следить за малышами. Родители пришли забирать детей, заметили состояние воспитателей, сняли их на камеры мобильных устройств и пошли в полицию.

Отмечается, что сотрудники спешили спрятать бутылки, а одна из них не пускала родителей посмотреть, что происходило на кухне. Руководство учреждение было в шоке от случившегося. Дети носились по комнатам почти без одежды и грязные.

«Ты приходишь за своим ребенком, а там воняет перегаром. Я быстрее начала выводить его на свежий воздух. Это стресс, негатив, ребенок ничего не понимает. Просто хотелось с этого ужаса сбежать», – пожаловалась мать.

Один из детей во время вечеринки сбежал на улицу. К счастью, его смогли догнать и вернуть родители. Инцидент произошел в частном детском саду, где есть две группы. Один воспитатель был уволен, второго отстранили от работы. Судьба третьего еще не решена.

Правоохранители после жалоб родителей проводят проверку в учреждении. Некоторые из взрослых говорят, что все равно будут водить малышей туда, из-за нехватки мест, но требуют, чтобы на работу взяли новых сотрудников.

Ранее мы писали о том, что МВД начало проверку после истязания детей в детском саду в Краснодарском крае.