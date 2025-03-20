МВД начало проверку после истязания детей в детском саду в Краснодарском крае

Управление МВД по Краснодарскому краю заинтересовалось действиями воспитательницы одного из детских садов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поводом для проверки стали кадры с видеокамеры, находящейся в учреждении. На них видно, как женщина таскает малышей по полу, дергает за руки за волосы.

«На данный момент официальные претензии к ней имеются у родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте 2025 года совершались различные действия физического характера», — приводит канал заявление МВД.

Правоохранители дадут действиям женщины соответствующую оценку. Уточняется, что сама она назвать причины своего поведения не смогла.

Ранее мы писали о том, что в Салехарде воспитатель детсада унизила девочку, после чего та стала отстригать себе волосы.