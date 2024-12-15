Попал в реанимацию в пятницу 13-го: трехлетний мальчик с ДЦП едва не умер, упав с кровати

Экстренная медицинская помощь потребовалась трехлетнему мальчику-инвалиду в Санкт-Петербурге. Малыш с ДЦП упал с двухъярусной кровати и получил травмы, передает 78.ru.

Несовершеннолетний пострадал в Красногвардейском районе Северной столицы. Вечером 13 декабря в больницу обратился мужчина и сообщил, что его сын получил травмы, упав с двухъярусной кровати.

Мальчика госпитализировали. В ходе осмотра у малыша обнаружили катотравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится под наблюдением врачей в реанимации.

По данным СМИ, ребенок пострадал во время игры с сестрой. Обстоятельства и детали происшествия будут известны в результате проверки.

Ранее в Шерегеше несовершеннолетний упал с канатной дороги и скатился по склону. На место падения вызвали спасателей.