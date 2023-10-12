Госпитализированная с ушибом головы школьница рассказала о воспитании скалкой

В Санкт-Петербурге 11-летняя школьница получила травмы и попала в больницу. Там девочка пожаловалась, что мать несколько раз ударила ее скалкой. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло в Пушкинском районе. Юную пациентку доставили из Шушар с гематомами на руках, ссадинами и ушибом головы. Врачи рассказали, что ее состояние не вызывает опасений, но правоохранителей заинтересовало, что случилось с ребенком.

11-летняя девочка рассказала, что утром она поругалась с матерью, и та несколько раз ударила ее скалкой. Теперь, скорее всего, с женщиной захочет пообщаться инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали о том, что сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области пообещали проверить информацию об избиении несовершеннолетнего родной матерью в одной из больниц районного центра. Пациенты медучреждения сняли издевательства над ребенком на видео. Сначала все подумали, что над малышкой издевается медперсонал, но потом стало известно, что на кадрах – ее мать.