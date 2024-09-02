В Бурятии пьяный отец убил новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Российская газета».

В селении Дэдэ-Ичётуй в Бурятии полицейские нашли тело грудного ребенка с насильственными травмами. Выяснилось, что к убийству девочки причастен ее отец.

Первыми тревогу забили соседи мужчины — они позвонили в полицию и рассказали, что давно не видели ребенка в доме. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили на веранде тело новорожденной.

Во время допроса отец ребенка рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда началась ссора между ним и его сожительницей.

«Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина причинил месячной дочери телесные повреждения, от которых наступила ее смерть», — рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемый в убийстве задержан, возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены и ее дочки.