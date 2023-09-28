В Бурятии пропавшего в лесу сборщика шишек нашли мертвым спустя месяц поисков

В Бурятии завершились поиски мужчины, который потерялся в лесу в Иволгинском районе. Спустя месяц было найдено его тело. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как стало известно, россиянин вышел из дома еще 29 августа и направился собирать кедровые шишки в район местности «Пашина яма», который находится в 25-ти километрах от села Каленово. Спустя время мужчина не вернулся из чащи, и его объявили пропавшим без вести.

В ходе поисков мужчины были обследованы в общей сложности 16 квадратных километров лесного массива, троп и дорог. И в итоге его нашли только спустя месяц без признаков жизни. По предварительной версии, он скончался от переохлаждения.

Ранее в Москве погиб дайвер во время очистки бассейна в Олимпийской деревне. Его руку засосало в фильтровую трубу, и он не смог ее вытащить. Вскоре у него закончился воздух в баллоне, и он задохнулся. Тело нашли только спустя час.