Плюнул и толкнул на асфальт: дагестанец напал на девушку из-за просвечивающегося платья

В Каспийске мужчина напал на незнакомую девушку на улице из-за ее одежды. Дагестанцу не понравилось, что она выбрала для выхода в люди платье из просвечивающейся ткани. Подробности узнало издание kp.ru.

Произошедшее в городе попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как неподалеку от девушки останавливается машина. Водитель обращается к прохожей, после чего выходит из авто и приближается к ней. Свидетели рассказали, что россиянин сделал незнакомке замечание по поводу ее внешнего вида и получил весьма резкий ответ от нее, что и вывело его из себя.

Словесная перепалка переросла в насилие. Сначала мужчина плюнул в девушку, после чего она набросилась на него с кулаками. Дагестанец оттолкнул от себя оппонентку, и она приземлилась на асфальт, а после заявила, что получила серьезные травмы. Россиянка призналась, что у нее сотрясение мозга.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего и старается связаться с пострадавшей.

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