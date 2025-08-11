Женщина выкачивала кровь у троих своих детей при помощи шприцов

В США вынесли приговор матери троих детей, которая выкачивала кровь у троих своих детей. Суд назначил ей 40 лет лишения свободы.

Подробности сообщает Daily Mirror.

По его информации, 35-летней Джорден Бордерс предъявили 11 обвинений. Суд округа Кроу-Уинг в Миннесоте признал ее виновной, в частности, в покушении на убийство и истязании детей.

Установлено, что женщина выкачивала из троих своих детей кровь с помощью шприцов и других приспособлений. Происходящее вскрылось, когда ее 9-летний сын попал в больницу – у мальчика был критически низкий уровень гемоглобина.

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон назвал преступление одним из самых мучительных из тех, что он видел за время пребывания на посту. Жительницу США даже прозвали «матерью-вампиром».

Выяснилось, что женщина заставляла детей носить гипс. Один ребенок проходил в нем более двух лет. Также дети были вынуждены по требованию матери имитировать симптомы болезней.

